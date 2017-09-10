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Греция требует репараций у Германии

 

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Афины настаивают на выплате Германией репараций за ущерб, нанесенный во время немецкой оккупации, и возвращении так называемого оккупационного займа.

На пресс-конференции на 82-й Международной выставке в Салониках журналисты спросили Ципраса, какова позиция правительства относительно немецких репараций и что он думает об аналогичном требовании Польши.

"Позиция нашего правительства не изменилась. Вопрос ставится на самом высоком политическом уровне, на уровне президента республики. Мы правильно поступаем, что ставим проблему на институциональный уровень. Процесс идет вперед, я думаю, что в ближайшее время произойдут некоторые важные события", — сказал Ципрас.

"Что касается Польши, то если Польша решит урегулировать через Европейский суд, это создаст прецедент. Если вы выберете двусторонний уровень, это другое, и я думаю, она никуда не продвинется", — отметил греческий премьер.

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