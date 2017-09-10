Нападение на прихожанина церкви в Британии

Неизвестный мужчина 46 лет арестован в районе британского города Бирмингема Астон по подозрению в попытке совершения преднамеренного убийства, передает РИА Новости со ссылкой на полицию региона Уэст-Мидлендс.



"Офицеры прибыли на место событий и арестовали мужчину 46 лет, подозреваемого в попытке совершения преднамеренного убийства. Потерпевший, мужчина 33 лет, был направлен в больницу. Его состояние стабильное. ранения не представляют угрозы для жизни", - сказано в заявлении полиции.

Сообщается, что вызов в полицейский участок поступил из церкви примерно в 10:50 местного времени.

"Имеются признаки, позволяющие предположить, что нападавший и жертва знакомы друг с другом и что это была целенаправленная атака", - отметили в полиции.