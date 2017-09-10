На границе Украины и Польши задержали более 100 человек

Украинские полицейские задержали более ста человек в камуфляжной форме у КПП «Краковец» на границе с Польшей, куда намерен прибыть экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции Украины.

«Более ста человек в камуфляжной форме, которые двигались в сторону украинско-польской границы и были остановлены сотрудниками полиции для проверки, доставлены в отделение полиции», — говорится в сообщении.

В настоящий момент правоохранители выясняют личности задержанных и причины их пребывания у КПП. Полицейские изъяли у этих граждан газовые баллончики, металлические предметы и один стартовый пистолет.