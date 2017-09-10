В одном из последних фильмов советской поры, повествующем о том, как вели себя простые люди, когда гитлеровцы находились в двух шагах от Москвы, запомнился такой эпизод. Ночью в одном из бомбоубежищ начинается спор о том, что появление немцев в городе уже очевидная предопределенность, и чем это грозит нет, не коммунистам – с ними все ясно, а простым жителям. Пожилой, ученого вида мужчина принимается рассуждать о том, что, мол, ничего страшного в происходящем нет, немцы, вполне интеллегиентный народ, как французы и англичане, научат россиян уму-разуму. Этот монолог неожиданно прерывает невесть откуда взявшийся милиционер. Прервав на полуслове оратора, он отводит «очкарика» в сторону, и сухой выстрел в темноте возвещает о том, что лекция об интеллигентных захватчиках закончена. «Я расстрелял его, опираясь на право, данное мне товарищем Сталиным: «предателей и паникеров надо ставить к стенке, ибо у нас отечественная война».

Война на два фронта

Между прочим, осенью текущего года исполнится 30 лет отечественной войне азербайджанцев. За это время в небольшой южнокавказской республике произошло госпереворотов и их попыток в количестве, сравнимом с печально известными странами Латинской Америки.

Грустно, но факт - Азербайджан оказался бессильным противостоять карабахским сепаратистам, которые вместе с армянской армией под аплодисменты практически всего так называемого "демократического мира" де-факто захватили историческую область Нагорный Карабах к Армении, а заодно оккупировали значительные азербайджанские территории вокруг нее.

При том, что практически все политические силы страны объявили своей стратегической целью стать частью Запада. Точно так же как до сих пор Турция мечтает стать членом европейского сообщества. Это так, к слову. Война, таким образом, продолжается.

Она продолжает поглощать человеческие и экономические ресурсы, ежедневно напоминая о себе перестрелками по всей линии армяно-азербайджанского вооруженного противостояния (читайте на нашем сайте последний фронтовой репортаж корреспондента haqqin. az). И параллельно этой войне с внешним врагом в стране ни на минуту не прекращалась другая война – внутренняя. Война за власть, объявленная своей главной и единственной целью армией оппозиционеров, с некоторых пор именуемых радикальными.

Между тем они таковыми были и остаются с момента своего выхода на Мейдан. Война против существующей власти (независимо какой – советской, муталибовской, алиевской – неважно) являлась целью и способом насильственного захвата власти. Основанием для такого позиционирования на политической арене служит абсолютно демагогическое утверждение, что только она - азербайджанская оппозиция - выражала и выражает народное мнение. Этим утверждением оправдывалось практически противоправное доминирование в обществе каждого, кто объявлял себя сторонником человека, не постеснявшегося назвать себя Эльчибеем – то есть главным посланником. На деле же научный сотрудник, ничем не проявивший себя на профессиональном поприще, стал предводителем разношерстной массы противников государства, создателем, по сути, фронта внутри страны, объявившего войну против всех и каждого, кто придерживался иной точки зрения на будущее АР, на любые происходящие политические события в стране.

Наличие такового фронта в республике в условиях непрекращающейся армянской агрессии являлось не просто политическим абсурдом. Власть, кто бы ее ни осуществлял, вынуждена была вести войну практически на два фронта. В этом, если хотите, и состояла одна из главных причин наших поражений 90-х годов. Желала того оппозиция или нет, но она объективно выступала в союзе с внешним врагом.

История войны с армянским сепаратизмом в Карабахе, как и открытая война с Арменией и армянством, полна примеров прямого предательства интересов страны: лидеры НФА оголяли линии противостояния, разоружали наспех созданные боевые отряды, вполне осознанно способствовали и радовались падению городов и районов. Вспомни, уважаемый читатель, как сдача Лачина, Кельбаджар и пр. и пр. стала причиной вспышек политического кризиса в Баку, тайна падения Шуши так и осталась нераскрытой – но я сегодня вовсе не об этом. Это – тема отдельного исследования.

Сегодня я о другом – о неизлечимом политическом пороке – праве на революционный взлом государства, воспринимаемом легковерной народной массой как естественная форма политической борьбы. Для пущей важности называемой народной революцией. От него все наши беды. От так называемой революции, на которую, якобы, имеют право народные массы.

«Удачных революций не бывает…»

Между тем примеров такого волеизъявления не то что в новейшей истории и не то что Азербайджана, но всего мира - раз два и обчелся. Не говоря уже о лучшей жизни, которую обещают людям везде и всюду современные горе-революционеры. За всю многовековую отечественную историю у нас не было ни единого чисто азербайджанского революционного переворота. События конца ХХ века – счастливое исключение, хотя не надо забывать, что революционной подъем азербайджанского национал-демократизма явился частью общероссийского, общеимперского кризиса.

Именно по этой причине народофронтовский авантюрный переворот ныне воспринимается как лучшее подтверждение ставшего крылатым изречения о победивших негодяях. Добавлю со своей стороны, как человек немало общавшийся практически со всеми лидерами нарождавщейся в ту пору демократии, азербайджанская революция конца ХХ века выплеснула на политический ландшафт кого угодно, но только не романтиков. Не было в ее рядах и истинных последователей-фанатиков, а вот проходимцев, мелких авантюристов, отъявленных мошенников и просто аферистов – пруд пруди. И то, что они задумали и творили, вполне соответствует бердяевскому замечанию о том, что удачных революций не бывает и быть не может в принципе.

Кое кто подзабыл, что Азербайджан с 1987 года – целых тридцать лет (!)– с момента армянского вызова находится в состоянии перманентной войны. Назовите мне еще одну страну в мире, которая в условиях открытой агрессии своего соседа, поддержанной всеми сверхдержавами находилась бы внутренне в столь непримиримом конфронтационном состоянии!

Непримиримое, враждебное отношение к существующей власти, взятое на вооружение идеологами формирующейся оппозиции с первых минут ее появления на свет божий продолжает оставаться главным принципом идейно-политической практики, как говорит Зардушт Ализаде фронтизма, оппозиционного течения, претендующего на особое место и роль в политической жизни страны. Парадокс да и только, ибо силовое смещение власти, как и культ враждебности отвергаются демократическим пониманием повсюду в мире. Замечу, кстати, что немецкие социал-демократы добивались объяснений от В.И.Ленина после нашумевших кровавых экспроприаций проведенных молодым Сталиным на Кавказе. Такое понимание политической борьбы и поныне остается главным, что отличает цивилизованные общественные отношения от так называемых революционных.

За последние тридцать лет автор сих строк насмотрелся всякого в политическом закулисье, особенно в части мировоззренческих трансформаций. Но то, о чем поведал адвокат Э.Гамбаров в своей книге относительно трансформаций взглядов известной правозащитницы Л.Юнус повергает в шок.

«Власть хочет превратить меня в тюремную сволочь. Я готова стать сволочью. Но сволочью на свободе». Лейла сказала все: честно и открыто. Ради чего? Для чего это вам нужно? Для того, чтобы вновь бросить в беспросветную пропасть митингового пустословия целую страну, увлекая за собой легковерное юношество?

Деньги не пахнут

Если б Юнус была единственной, кто жаждет сволочного преобразования общества не стоило бы и упоминать о ее эпатажном заявлении. Увы, Азербайджан с его упертыми последователями приснопамятного Абульфаза Первого остается наиболее последовательным приверженцем практики силового противоборства в обществе, отвергающем чисто политическое оппонирование присущее демократическому миру. И это в стране, которой не перестает вот уже тридцать лет угрожать внешний враг – сильный, коварный, пользующийся безусловной поддержкой США, ЕС и России! Раздираемые гегемонистскими противоречиями ведущие мировые силы в случае с армяно-азербайджанским конфликтом проявляют редкое единодушие в отношении агрессивной политики Армении в регионе.

Не слишком ли двусмысленна позиция Запада, считающая традиционную азербайджанскую оппозицию демократической альтернативой не только существующей власти, но и всякому иному инакомыслию? И это при том, что за прошедшие три десятилетия фронтистское движение оказалось бессильным выдвинуть на политическую арену новых лидеров, не говоря уже о новых идеях, способных оживить азербайджанское политическое болото.

За эти годы мы перестали удивляться тому, что люди именующие себя нарождающейся отечественной демократией запросто принимают многотысячные подачки от зарубежных покровителей. В конце концов, такова общеевропейская практика. А может, это не так уж плохо? По крайней мере, молодые неопытные политики не идут по стопам Камо. Однако чего стоит политический лидер находящийся на содержании иностранцев? Кого представляют эти иностранцы, не благотворительный же фонд, а государственные службы. И речь идет не о единичном случае, а о состоявшейся практике. И кто-то берется убедить нас в том, что ничего крамольного или постыдного в самом этом факте нет?!

Хотел бы я посмотреть на американского или немецкого политического деятеля уличенного в том, что он свою деятельность планирует с учетом финансовых поступлений из азербайджанских служб! Вы такого политика видели? Я – нет. А вот своих отечественных я знаю поименно с того самого дня, как экс-спикер Милли Меджлиса Расул Гулиев громко, на всю республику назвал тех, кому как он выразился «клал в карман деньги». В любой стране это закончилось бы крупным скандалом. А в Азербайджане уже тогда, в начале демократического расцвета лидеры оппозиции только улыбнулись в ответ, мол, нашел, чем пугать. Никто не подал в отставку, никого не призвали к ответу демократическая паства.

Сколько стоит тот или иной лидер хорошо известно. Но вот чего стоит его партия? Она нужна лишь так называемым платным лидерам, да тем, кто оплачивает их работу. Если хотите, это довольно распространенный бизнес. Ежегодно западные парламенты утверждают расходы, связанные с расходами за рубежом, а значит и на содержание различных партий. Помимо демократического лоска они выполняют худо бедно роль легального инструмента давления на правящих.

Короче, существующая многопартийность никого не должна вводить в заблуждение. Может, Л.Юнус и права – бизнес это, господа, пусть и сволочной. При том, что идет война. Отечественная…