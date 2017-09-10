Российский журналист, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Юрьевич Коротченко известен как знаток военной сферы и человек, более чем кто-либо другой осведомленный о масштабах российской торговли оружием.

«Сфера моих профессиональных интересов - все, что связано с национальной безопасностью в самом широком контексте этого понятия», - говорит он о себе.

Беседуя с haqqin.az, военный эксперт не скрывал, что в своих отношениях с любой страной Россия руководствуется только лищь и исключительно собственными интересами.

- Как кадровый военнослужащий российской армии, что вы можете сказать о заявлениях экс-премьера Армении Гранта Багратяна о наличии в этой стране ядерного оружия?

- В Армении нет никакого ядерного оружия, а все заявления о нем носят политически ангажированный характер. Россия никому и никогда не передавала атомных боезарядов.

К тому же контроль над ядерным арсеналом очень строгий, причем не только со стороны России, но и со стороны всего международного сообщества. Так что все разговоры подобного рода не более чем политические декларации, не имеющие ничего общего с реальностью.

- Буквально на днях Армения отказалась от участия в военных учениях НАТО, и международные эксперты не сомневаются, что это стало следствием давления на нее России.

- Неоднократно говорил своим азербайджанским коллегам, повторю и сейчас: да, Россия с Арменией союзники, но мы не всесильны, а Армения - суверенная страна, и решения она принимает исходя из своих интересов. Поэтому не стоит думать, что она наш вассал и все, что мы ей скажем, она тут же побежит и исполнит. Это ошибочное мнение.

- Ваши слова лишь подтверждает ситуация с карабахским конфликтом. На и без того редкие предложения международных посредников, среди которых и Россия, Армения не реагирует и никаких шагов по урегулированию конфликта не предпринимает. Напротив, она каждый раз только усугубляет процесс.

- Армения и Азербайджан должны, в первую очередь, сами договориться между собой.

- Для чего же тогда нужны посредники и вообще вся Минская группа ОБСЕ, если мы сами должны договариваться?

- Посредничество необходимо хотя бы для того, чтобы два президента могли, по крайней мере, встречаться, разговаривать друг с другом. Это возможно лишь в присутствии Путина.

Президент Ильхам Алиев сделал очень многое для укрепления Вооруженных сил Азербайджана. Кстати, Россия поставила в вашу страну суперсовременного оружия даже больше, чем Израиль. При этом Москва поставляла оружие и Армении, чтобы не нарушать баланса сил в регионе. Так что основной целью нашего посредничества является сохранение политического диалога. Если будет война, она принесет жертвы обеим сторонам, а Россия совсем не заинтересована в этом. Так что хотя и нет реального прорыва в решении карабахского конфликта, но даже худой мир лучше, чем реальная война.

- Еще один мощный региональный игрок - Турция. Как воспринимает Москва ее влияние на Южный Кавказ?

- Наши отношения после печальной истории со сбитым самолетом вновь вернулись в нормальное русло. Турция намерена купить у России ЗРК С400, идет активный политический и военный диалог. Хотя и есть некоторые противоречия, мы тем не менее работаем с Турцией и в Сирии, и на Кавказе. То есть у нас все отлично. налаживается.

- А как, по-вашему, складываются азербайджано-российские отношения?

- Азербайджан сильный игрок в регионе. Ваша страна ведет независимую политику, и Россия уважает ее позицию. Мы рассчитываем, что господин Алиев, как один из сильных лидеров на постсоветском пространстве, при построении своей политики учитывает фактор дружбы и сотрудничества с Россией. Азербайджан - богатая страна, она активно покупает наше вооружение, платит живыми деньгами.

Поэтому наши отношения носят взаимовыгодный характер. Да, в Армении недовольны нашими отношениями, но мы строим многовекторную политику. Баку и Москва - равноправные партнеры, соседи, которые строят свои отношения на взаимовыгодной основе.