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Вячеслав Зайцев: "У Мехрибан Алиевой – замечательный стиль"

 

У первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой замечательный стиль, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" российский художник-модельер Вячеслав Зайцев, добавив, что с удовольствием создаст коллекцию на азербайджанских тканях.

В первую очередь Вячеслав Зайцев поделился впечатлениями от Баку. "Считаю, что Баку – очень современный город и очень классный. Азербайджанцы – очень красивые люди из очень красивой страны с красивым отношением к русским. Это замечательно, и я получил огромное впечатление от Баку", - признался он, позитивно оценив также журнал "Баку", в котором регулярно появляются публикации самого высокого уровня.

Отдельно модельер подчеркнул имидж Мехрибан Алиевой. "У нее замечательный стиль. Мехрибан Алиева – потрясающий человек и очень красивая женщина", - заявил В.Зайцев.

Также он сообщил о своем желании создать азербайджанскую модельную коллекцию. В целом, сказал В.Зайцев, "тема Востока всегда будет очень актуальна у меня".

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