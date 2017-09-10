ИГИЛ получила доступ к 11 тысячам незаполненных паспортов

Террористическая организация «Исламское государство» получила доступ к 11 тысячам пустых паспортных книжек, которые были соответственно заполнены и проданы. Об этом сообщила в воскресенье, 10 сентября, немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на правоохранительные органы ФРГ.

Издание ознакомилось со списком, который имеется в распоряжении Федерального ведомства по уголовным делам. В перечне указаны номера поддельных документов и имена. Всего из административных учреждений на территории Сирии было похищено около 18 тыс. незаполненных паспортов, семь тысяч из которых находятся в руках у других группировок.

«Можно ожидать, что те люди, которые купили у ИГ паспорта, отправились в Европу для совершения терактов», - говорит эксперт по вопросам антитеррористической деятельности Мальте Рощински. По его словам, серийные номера, о которых пишет газета, имеются в распоряжении европейских миграционных органов, передает ТАСС.