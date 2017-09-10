Саакашвили сравнил себя с призраком коммунизма и Лениным

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, направляющийся в автобусе из Польши на Украину, сравнил себя с «бродящим по Европе призраком коммунизма» и Владимиром Лениным. Интервью с политиком опубликовала в Facebook журналистка Deutsche Welle Жанна Немцова.

Саакашвили рассказал, что после того как его в июле лишили украинского гражданства, он «скитался по Европе», объехав Польшу, Австрию, Германию, Венгрию и Швейцарию. «Как раньше призрак коммунизма бродил по Европе, так же и я сейчас», — признался бывший грузинский президент.

«Плохое сравнение, но сто лет тому назад Ленин пересекал границу в вагоне с углем. Видите, я без вагона, это уже прогресс», — отметил он.