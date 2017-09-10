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Ципрас: Греция может прожить и без МВФ

 

Греция намерена выполнять соглашения с кредиторами в рамках третьей программы помощи, но ей все равно, будет ли участвовать Международный валютный фонд в этой программе. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на пресс-конференции на 82-й Международной выставке в Салониках.

«Мы можем прожить и с МВФ в рамках того, что согласовано, но, безусловно, можем прожить и без МВФ. Решение, участвовать ли в программе, МВФ должен принять до конца года. Но это касается не только Греции, это касается всей Европы»,- сказал Ципрас.

При этом премьер не считает, что позиция МВФ может затормозить третью оценку программы реформ, поскольку зависит таковая от выполнения соглашений с кредиторами, передает РИА Новости .

МВФ за два года не смог решить, будет ли он участвовать в третьей программе помощи Греции объемом в 86 миллиардов евро, срок действия которой истекает летом 2018 года. Ранее МВФ выдвигал ряд предварительных условий, среди которых - существенное облегчение греческого госдолга. Против данной инициативы решительно выступила Германия.

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