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На Солнце произошла новая мощнейшая вспышка

 

На Солнце 10 сентября около 19:00 произошла новая сильнейшая вспышка, она принадлежит к наивысшему классу активности — Х. Это уже четвертый мощный взрыв за последнее время. Об этом сообщается на сайте Физического института Академии наук (ФИАН).

Серия солнечных вспышек началась в понедельник 4 сентября. Сначала наблюдались пять слабых выбросов энергии класса М, а 6 сентября последовал взрыв на поверхности Солнца, который оказался крупнейшим за последние 12 лет и одним из пяти мощнейших взрывов на звезде за всю историю наблюдений.

7 сентября, в четверг, произошла вторая мощная вспышка, которая была отнесена к классу X. Третья была зафиксирована на следующий день, 8 сентября в 11:00.

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