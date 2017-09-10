Клинтон назвала свою самую большую ошибку

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала о своей самой важной и большой ошибке, из-за которой она, по ее мнению, проиграла в президентской гонке. Об этом она сказал в интервью CBS News.

«Думаю, самой большой моей ошибкой было использование личной электронной почты... Я уже говорила это и скажу снова: это полностью моя вина», — сказала Клинтон.

Из-за того, что Клинтон, будучи госсекретарем, использовала собственную электронную почту в рабочей переписке, в США разгорелся серьезный скандал вокруг ее персоны. Критику в ее адрес не удалось остановить даже после того, как Джеймс Коми, возглавлявший на тот момент ФБР, заявил, что ведомство не нашло оснований для каких-либо нареканий к ней в данной связи.

Клинтон полагает, что скандал сказался на результатах президентских выборов, в которых в итоге, как известно, победил Дональд Трамп.