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Сын Дильгама Аскерова примет участие на совещании ОБСЕ видео

 

11 сентября в Варшаве  начинает свою работу Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное человеческому измерению, организованное Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

В обсуждениях принимают участие представители стран-участников ОБСЕ, институтов ОБСЕ и исполнительных структур ОБСЕ, представители межправительственных организаций, юристы, представители гражданского общества и исследователи из 57 стран-участников.

Азербайджанская делегация также участвует в обсуждениях. Принимая активное участие в обсуждениях по различным темам, глава Института Демократии и Прав Человека в Азербайджане Ахмед Шахидов говорит, что они сосредоточат внимание на освобождении азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

 В интервью телеканалу CBC Азербайджан правозащитник поделился своими мнениями перед визитом и отметил, что они также взяли сына Дильгама Аскерова на Варшавское совещание ОБСЕ: «Курдоглу Аскеров, сын Дильгама Аскерова, также отправляется на Варшавское совещание ОБСЕ. Мы считаем, что речь Курдоглу Аскерова на этом мероприятии привлечет международное внимание к проблеме азербайджанских заложников. На Варшавском саммите ОБСЕ мы планируем предпринять серьезные шаги для продвижения правды Азербайджана.»

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