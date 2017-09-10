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Саакашвили обвинили в незаконном пересечении границы

 

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили незаконно пересёк польско-украинскую границу. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна.

— Толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михаила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затянула Саакашвили на территорию Украины, — заявил он.

По словам спикера пограничной службы, бывший президент Грузии вместе с сопровождающей его делегацией не проходили никакого погранично-таможенного оформления.

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