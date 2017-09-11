На США обрушился мощнейший ураган

Ураган "Ирма" обрушился на остров Марко, что вблизи юго-западного побережья американского штата Флорида. Об этом сообщил Национальный метеорологический центр США.

Ранее метеослужба США сообщила, что категория опасности урагана "Ирма" понизилась с четвертой до третьей категории (наивысшая — пятая) с приближением к южной оконечности США - штату Флорида. Порывы ветра на данный момент достигают здесь скорости 115 миль (185 км) в час.

По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.