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На США обрушился мощнейший ураган

 

Ураган "Ирма" обрушился на остров Марко, что вблизи юго-западного побережья американского штата Флорида. Об этом сообщил Национальный метеорологический центр США.

Ранее метеослужба США сообщила, что категория опасности урагана "Ирма" понизилась с четвертой до третьей категории (наивысшая — пятая) с приближением к южной оконечности США - штату Флорида. Порывы ветра на данный момент достигают здесь скорости 115 миль (185 км) в час.

По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

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