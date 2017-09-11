Нынче впору вспомнить, что в юности будущий президент Грузии сам служил на границе, тогда еще советской, и именно в Западной Украине. В воскресенье вечером бывший пограничник с помощью сторонников прорвался на украинскую территорию, несмотря на все препятствия, которые ему чинили силовики.

У польской стороны претензий к Саакашвили не было. Там справедливо решили, что Польше незачем вмешиваться во внутриукраинский конфликт. Сложно сказать, в какой момент Петр Порошенко пожалел об идее пригласить своего давнего знакомого, с которым они когда-то вместе учились в Киевском институте международных отношений, на один из руководящих постов в Украине. Идея казалась заманчивой. К Грузии, которая первой провела у себя «революцию роз», а затем весьма радикальные реформы, всегда хорошо относились при «оранжевых» - команде, которая пришла к власти после первого Майдана в 2005 году.

Сейчас многие из той команды, включая Порошенко, составляют нынешнее руководство, и пример решительного реформирования, проведенного Саакашвили и его людьми для многих в Украине служит примером.

После второго Майдана из Грузии приехало много специалистов, работавших с Саакашвили и вошедших в украинские исполнительные структуры. Некоторые из них стали активно консультировать украинских реформаторов. Безусловно, столь необычному факту, когда бывший президент одной страны становится губернатором в другой, способствовала ситуация, сложившаяся в Грузии, где у нынешнего руководства к прежнему большие претензии, в том числе уголовного порядка.

Саакашвили Украина предоставляла шанс повторить в некотором смысле его былой политический успех и вернуться на родину триумфатором. Понятно, что речь не могла идти о выборных должностях, поскольку тут действуют конституционные ограничения, а вот на ниве власти исполнительной вполне возможно было подготовить собственный подъем на премьерскую высоту. Судя по всему, имея в голове именно эту идею, Саакашвили и согласился возглавить Одесскую область. Но довольно быстро стало ясно, что карт-бланш ему там никто предоставлять не намерен, а большие планы оказались тщетными мечтами после того, как был быстро уволен с должности заместителя генерального прокурора верный соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.

Грузинская схема: преобразования за счет скоординированной работы правительства с силовиками, был поломана в самом начале. Никто не намеревался отдавать грузинам самые важные и привлекательные куски власти. После этого переход конфликта с Порошенко в открытую плоскость был лишь делом времени. Грузинский президент не сразу понял, что он неугоден украинскому президенту, и выполнил для него несколько щепетильных заданий, например, активно поучаствовав в кампании по снятию Яценюка с премьерского поста. Но когда расклад стал ясен, он ушел, хлопнув дверь, с поста губернатора и возглавил сначала Антикоррупционное движение за очищение власти, а затем Движение новых сил.

Судя по всему, последней каплей, переполнившей терпение Порошенко, стали авторские передачи Саакашвили на телеканале ZIK, где критика в адрес президента порой приобретала откровенно оскорбительный характер. Тогда-то и была запущена схема, о которой говорилось задолго до этого: грузинский президент получил украинское гражданство из рук Порошенко, при том, что на тот момент к нему были претензии со стороны грузинской прокуратуры. Закон в таких случаях запрещает представление гражданства. В администрации президента потом говорили, будто на тот момент не знали об исках в Грузии, но в это не верит никто.

Итак, Саакашвили лишили гражданства из-за нарушений с процедурой получения, причем в тот момент, когда он находился в США, что снимало необходимость решать вопрос с высылкой. Некоторые юристы уточняют, что речь идет не о лишении, а лишь о приостановке гражданства «до дальнейшего выяснения», но репрессивной сути решения это не меняет. Саакашвили поклялся, что вернется в Украину. Власти сказали, что не допустят этого. То, что изгнаннику удалось вернуться, причем в довольно дерзкой манере, это большой удар по Порошенко и власти в целом.

Власть, которая не может проявить в полной мере эту власть, перестает восприниматься как сила, с которой следует всегда считаться. Тем более в ситуации, когда президентские рейтинги главы государства унизительно низки, и вчерашние союзники начинают подумывать о союзе с Юлией Тимошенко, которая, по опросам, во втором туре гипотетических выборов намного опережает Порошенко.

Очевидно, что в планах Саакашвили сейчас максимально долго удерживаться от задержания властями, и под защитой сторонников разъезжать по стране, выступая с разоблачениями президента и его ближнего круга. У власти же большое искушение проявить силу и решительность, чего раньше не удалось. Не исключено, что это желание может подтолкнуть Порошенко к еще более неумным шагам с соответствующим резонансом. Нет, вряд ли все это сделает грузинского президента популярнее непопулярного украинского. Но Порошенко однозначно сильно теряет от любого исхода. Не самая удачная была идея, как оказывается, звать грузинского гостя во власть. Еще менее удачная – делать из него заклятого врага, лишая украинского гражданства.