Американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн рассказал о своих шансах вылечиться от рака мозга, который у него диагностировали в июле этого года. Об этом сообщает CNN.

«Это вызов для меня, но в жизни были и другие вызовы. И я уверен в том, что смогу справиться с этим», — сказал Маккейн.

По словам сенатора, прогноз врачей оптимистичен.

«У меня очень жесткая форма рака, однако результаты пока выглядят отлично», — добавил Маккейн.

Он отметил, что получает лучшее лечение, которое только можно найти. Маккейн также сказал, что намеревается прожить как можно дольше.