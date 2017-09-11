Генпрокурор Украины: Сторонники Саакашвили уничтожают государство

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что организаторы незаконного пересечения границы экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом он написал в фейсбуке.

«Борясь за власть, сторонники Саакашвили уничтожают государство. Кто не согласен — попробуйте прорвать грузинскую или британскую границу», — написал Луценко.

Он отметил, что единственным путем разрешения спора о законности действий властей в отношении экс-гражданина страны является суд.

«Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями или же способствовал им советами или действиями. Это будет сделано», — заключил генпрокурор.