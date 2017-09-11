Подписаться на уведомления
 

Закир Гасанов отправился в Израиль

 

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправился с официальным визитом в Израиль, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«По приглашению министра обороны Израиля господина Авигдора Либермана министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с визитом в Тель-Авив», - говорится в сообщении.

В рамках официального визита предусмотрена встреча генерал-полковника З.Гасанова с министром обороны Израиля, посещение Центра командования и управления Вооруженными силами этой страны, а также предприятий, специализирующихся в сфере оборонной промышленности, и участие в других мероприятиях.

646 просмотров


Старости
Американцы взялись за окружение Эрдогана
Американцы взялись за окружение Эрдогана наш комментарий
Наша погода
Сегодня 29° / 21°
12 Сен 29° / 20°
13 Сен 31° / 21°
14 Сен 30° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0526 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Нетаньяху встретится с Трампом
Рза Зарраб на свободе?
Перестрелка в Техасе
Минобороны о новых обстрелах армян
«Карабах» уже в Лондоне видео
Евро подешевел
Закир Гасанов отправился в Израиль
Генпрокурор Украины: Сторонники Саакашвили уничтожают государство
Автомобиль сбил пешехода в Ленкорани
Маккейн рассказал о своих шансах вылечиться от рака
Саакашвили вернулся, власть в растерянности комментарий по горячим следам
На США обрушился мощнейший ураган
Саакашвили обвинили в незаконном пересечении границы
Шкатулка банкира Чингиза Асадуллаева воскресное чтиво
Кадыров призвал прекратить митинги в поддержку рохинджа
Сын Дильгама Аскерова примет участие на совещании ОБСЕ видео
Клинтон назвала свою самую большую ошибку
Папа Франциск пострадал во время поездки на "папамобиле"
На Солнце произошла новая мощнейшая вспышка
Ципрас: Греция может прожить и без МВФ
Саакашвили сравнил себя с призраком коммунизма и Лениным
ИГИЛ получила доступ к 11 тысячам незаполненных паспортов
Вячеслав Зайцев: "У Мехрибан Алиевой – замечательный стиль"
В Пакистане утонули 12 человек пытаясь спасти друг друга
Игорь Коротченко: «Мы надеемся, что И.Алиев учитывает фактор России» эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться