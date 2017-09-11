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«Карабах» уже в Лондоне видео

Автор: Отдел спорта 

Футболисты «Карабаха» прилетели в Лондон, где 12 сентября проведут первый в истории азербайджанского футбола матч группового раунда Лиги чемпионов. Соперником будет чемпион Англии «Челси».

«Карабах» прибыл в столицу Великобритании чартерным рейсом из Баку. Вместе с основной командой в Лондон отправилась и команда U-19, которая сыграет со сверстниками из «Челси» в Юношеской лиге УЕФА. Эта встреча также состоится 12 сентября и начнется в 16:05 по бакинскому времени.

Основные же команды выйдут на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в 22:45. Судить встречу будет греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

«Карабах» и «Челси» выступают в группе «С», где их соперниками также являются мадридский «Атлетико» и итальянская «Рома». В 1-м туре команды сыграют на Олимпийском стадионе в Риме.

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