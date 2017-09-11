Рза Зарраб на свободе?

Накануне ряд СМИ сообщили о том, что предпринимателя турецко-иранского происхождения Рза Зарраба выпустили из американской тюрьмы, передает турецкое агентство DHA.

Некоторое время назад, прокуратура Нью-Йорка распространила заявление, в котором говорится, что информация об освобождении Зарраба появилась в следствии технической ошибки и не соответствует действительности.

Агентство напоминает, что З.Зарраб был арестован 19 марта 2016 года в Майами по обвинению в нарушении антииранских санкций, отмывании денег иранского правительства и в других экономических преступлениях. Прокурор потребовал приговорить его к 75 годам заключения и оштрафовать на 50 миллионов долларов.

Сегодня должно пройти очередное заседание по делу Р.Зарраба.