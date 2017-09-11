Нетаньяху встретится с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится во второй половине сентября в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом на полях ежегодной сессии Генассамблеи ООН.

"Из Мексики я отправлюсь в США, чтобы выступить перед Генассамблеей ООН и встретиться с моим другом президентом Дональдом Трампом", — цитирует пресс-служба Нетаньяху заявление, которое глава правительства сделал минувшей ночью перед вылетом за океан.

Газета "Гаарец" ранее писала о планах Трампа обсудить в Нью-Йорке с Нетаньяху и главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом перспективы перезапуска ближневосточного мирного процесса. Для президента США это будет первая личная встреча с лидерами конфликтующих сторон с майского визита в регион.