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Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана приговорили к 7,5 годам

 

Бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Нартай Дутбаев приговорен к 7,5 годам лишения свободы за разглашение государственных секретов. Об этом сообщает пресс-служба военного суда Акмолинского гарнизона, пишет «Лента.ру».

Также бывшему руководителю спецслужбы пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе. «Внесено представление о лишении Дутбаева Нартая Нуртаевича воинского звания "генерал-лейтенант" и государственной награды», — отмечается в пресс-релизе.

В июне суд вынес приговор по делу бывшего замглавы администрации президента (АП) Казахстана Баглана Майлыбаева. Он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном сборе, распространении и разглашении государственных секретов и приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненному лишению права занимать должности в государственных органах.

Нартай Дутбаев занимал пост председателя КНБ в 2001-2006 годах, в 1998-1999 годах исполнял обязанности начальника службы внешней разведки республики.

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