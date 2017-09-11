На фронте пройдет мониторинг

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 12 сентября на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск вблизи села Алханлы Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель Анджей Каспршик, его полевые помощники - Огниен Йович и Саймон Тиллер.
Мониторинг на оккупированной вооруженными силами Армении территории проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Михаил Олару и Мартин Шустер.