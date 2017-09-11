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Президент Молдавии: «Я не подпишу ни один антироссийский закон»

 

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не подпишет ни один антироссийский закон и уверен в поддержке народа, передает РИА Новости.

В Молдавии в конце сентября открывается очередная парламентская сессия, на которой депутаты намерены, в том числе, повторно рассмотреть отклоненные президентом законы, а также обсудить инициативу о запрете на вещание информационных, аналитических телеперадач российских телеканалов.

«В конституции прописано, что президент во второй раз обязан подписать закон. Осознанно пойду на отклонение в случае, если, по моему мнению, это не соответствует государственным интересам», — заявил Додон.

По его словам, он намерен отклонить и «пресловутый закон о так называемой российской пропаганде».

«Даже если парламент примет его два или три раза, я его не подпишу, и он не вступит в силу», — подчеркнул президент.

При таком развитии событий, согласно закону, парламент должен констатировать, что президент нарушил Конституцию, и запустить процедуру снятия главы республики с поста через референдум. «Я готов пойти на это. Уверен, что народ будет на моей стороне», — отметил Додон.

Он не исключил в будущем, что в случае острой необходимости будет блокировать все законы парламента, добавив, что «это крайний вариант».

На вопрос, что он намерен предпринять, если парламентское большинство выразит президенту импичмент, Додон ответил: «Пойдем в народ и посмотрим, кого поддержат люди».

После избрания Додона президентом между ним и правительством страны произошел уже ряд конфликтов. Кабмин и парламент стали инициатором ряда недружественных мер в отношении России. Президент, в свою очередь, не раз подчеркивал, что стремится наладить нормальные отношения страны с Москвой.

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