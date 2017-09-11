Путин наградил российских послов

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета послов России в Польше, Сирии, Армении и Греции, передает РИА Новости со ссылкой на указ главы государства, размещенный на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации наградить орденом Почета Андреева Сергея Вадимовича – Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Польша, Кинщака Александра Александровича — Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, Волынкина Ивана Кирилловича — Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Армения, Маслова Андрея Михайловича — Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Греческой Республике", — говорится в документе.