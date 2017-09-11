Аваков пригрозил участникам прорыва Саакашвили

Всем, принимавшим участие в незаконном переходе польско-украинской границы вместе с Михаилом Саакашвили, пригрозили преследованием по закону. Об этом у себя в Facebook написал Арсен Аваков, пишет «Корреспондент».

«Начато расследование и формальная процедура сбора фактов и доказательств. Это "тяжелая" статья. Уверен, прокуратура нас поддержит, как и суды. Каждый персонаж из тех, кто принимал участие в прорыве границы и нападении на пограничников и полицейских, будет установлен и подвергнется наказанию со стороны закона», - заявил он.

В связи с этим Аваков призвал Саакашвили и других незаконно перешедших границу незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска Шегени и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение Миграционной службы. Также он заявил, что всем участникам прорыва, в том числе народным депутатам, следует явиться в полицию для дачи показаний.

По словам министра, у которого давний конфликт с Саакашвили, ему «не важен фактор статуса апатрида - с этим пусть разбирается суд».

Глава МВД Украины заявил, что запретил силовикам применять оружие и другое силовое воздействие на акции протеста, а правоохранители «блокировали и задержали несколько десятков человек спортивного телосложения, приехавших на границу устроить махач».

Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили прибыл в Украину, прорвавшись через границу.