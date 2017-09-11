Подписаться на уведомления
 

Аваков пригрозил участникам прорыва Саакашвили

 

Всем, принимавшим участие в незаконном переходе польско-украинской границы вместе с Михаилом Саакашвили, пригрозили преследованием по закону.  Об этом у себя в Facebook написал Арсен Аваков, пишет «Корреспондент».

«Начато расследование и формальная процедура сбора фактов и доказательств. Это "тяжелая" статья. Уверен, прокуратура нас поддержит, как и суды. Каждый персонаж из тех, кто принимал участие в прорыве границы и нападении на пограничников и полицейских, будет установлен и подвергнется наказанию со стороны закона», - заявил он.

В связи с этим Аваков призвал Саакашвили и других незаконно перешедших границу незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска Шегени и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение Миграционной службы. Также он заявил, что всем участникам прорыва, в том числе народным депутатам, следует явиться в полицию для дачи показаний.

По словам министра, у которого давний конфликт с Саакашвили, ему «не важен фактор статуса апатрида - с этим пусть разбирается суд».

Глава МВД Украины заявил, что запретил силовикам применять оружие и другое силовое воздействие на акции протеста, а правоохранители «блокировали и задержали несколько десятков человек спортивного телосложения, приехавших на границу устроить махач».

Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили прибыл в Украину, прорвавшись через границу.

1269 просмотров


Старости
Американцы взялись за окружение Эрдогана
Американцы взялись за окружение Эрдогана наш комментарий
Наша погода
Сегодня 29° / 22°
12 Сен 29° / 20°
13 Сен 30° / 21°
14 Сен 30° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0422 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Латвийскую стюардессу судят в Дубае за шантаж гражданина Азербайджана
МВД о громком убийстве отца и дочери
В Сабирабаде перевернулся микроавтобус Есть погибшие и раненые
США нанесли удар по армии Асада
Арестованные во время нардаранских событий отпущены на свободу
Ураган «Ирма» утратил свою силу
В США хотят создать новое ядерное оружие против России
Будапешт недоволен украинским законом об образовании
Ильхам Алиев помиловал Александра Лапшина
Ким Чен Ын обещает США "боль и страдания"
Возле офиса адвоката режиссера Учителя подожгли два автомобиля
США планируют поставить сирийским курдам тысячи единиц оружия
Тяжелое ДТП в Турции: есть погибшие Фото
Женщину с детьми убил муж-полицейский
Аваков пригрозил участникам прорыва Саакашвили
Kapital Bank предлагает карты Visa Trio в трех валютах
Путин наградил российских послов
Секретарь ЦК Компартии Вьетнама на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото
Президент Молдавии: «Я не подпишу ни один антироссийский закон»
На фронте пройдет мониторинг
Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана приговорили к 7,5 годам
Реакция президента Ильхама Алиева на арест журналиста Мехмана Алиева
Ильхам Алиев посетил отремонтированные школы фото
Саакашвили обвинил Авакова в провокации видео
Мировые цены на нефть растут
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться