Женщину с детьми убил муж-полицейский

Французские правоохранительные органы установили, что четверо членов семьи — женщина, её двое детей и муж, который совершил нападение, погибли, сообщает Daily Mail.

Отец семейства пошел на преступление после того, как жена объявила ему о расставании. После расправы над родственниками он покончил с собой.

Всего у пары было пятеро детей, трое выживших находятся на попечении родни. Инцидент квалифицирован как семейная драма.

Конфликт в семье обострился утром в воскресенье. Муж и жена серьезно поссорились, к ним приехали жандармы. После этого женщина собрала детей и поехала с ними на вокзал, чтобы отвезти к родственникам в Гискар. За ними последовал глава семейства, пытавшийся уговорить супругу вместе вернуться в Париж, где они проживали.