Подписаться на уведомления
 

Возле офиса адвоката режиссера Учителя подожгли два автомобиля

 

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин заявляет, что рядом с его офисом в столице неизвестные подожгли две машины, передает Интерфакс.

"Ночью неизвестные пришли к офису, подожгли два автомобиля, припаркованных рядом с ним и разбросали листовки с лозунгом "За Матильду гореть", - сказал он в понедельник.

Адвокат отметил, что прибывшие на место правоохранительные органы зафиксировали факт случившегося.

По словам Добрынина, сгорело два кроссовера, которые не принадлежали никому из сотрудников коллегии адвокатов.

"Это уже четвертый эпизод насильственных действий от сторонников Поклонской и противостояния "Матильде". В рамках этих действий правоохранительные, я считаю, лично зададут депутату Поклонской неприятные вопросы", - заявил он.

В широкий прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

753 просмотров


Старости
Американцы взялись за окружение Эрдогана
Американцы взялись за окружение Эрдогана наш комментарий
Наша погода
Сегодня 29° / 22°
12 Сен 29° / 20°
13 Сен 30° / 21°
14 Сен 30° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0422 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Латвийскую стюардессу судят в Дубае за шантаж гражданина Азербайджана
МВД о громком убийстве отца и дочери
В Сабирабаде перевернулся микроавтобус Есть погибшие и раненые
США нанесли удар по армии Асада
Арестованные во время нардаранских событий отпущены на свободу
Ураган «Ирма» утратил свою силу
В США хотят создать новое ядерное оружие против России
Будапешт недоволен украинским законом об образовании
Ильхам Алиев помиловал Александра Лапшина
Ким Чен Ын обещает США "боль и страдания"
Возле офиса адвоката режиссера Учителя подожгли два автомобиля
США планируют поставить сирийским курдам тысячи единиц оружия
Тяжелое ДТП в Турции: есть погибшие Фото
Женщину с детьми убил муж-полицейский
Аваков пригрозил участникам прорыва Саакашвили
Kapital Bank предлагает карты Visa Trio в трех валютах
Путин наградил российских послов
Секретарь ЦК Компартии Вьетнама на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото
Президент Молдавии: «Я не подпишу ни один антироссийский закон»
На фронте пройдет мониторинг
Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана приговорили к 7,5 годам
Реакция президента Ильхама Алиева на арест журналиста Мехмана Алиева
Ильхам Алиев посетил отремонтированные школы фото
Саакашвили обвинил Авакова в провокации видео
Мировые цены на нефть растут
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться