Возле офиса адвоката режиссера Учителя подожгли два автомобиля

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин заявляет, что рядом с его офисом в столице неизвестные подожгли две машины, передает Интерфакс.

"Ночью неизвестные пришли к офису, подожгли два автомобиля, припаркованных рядом с ним и разбросали листовки с лозунгом "За Матильду гореть", - сказал он в понедельник.

Адвокат отметил, что прибывшие на место правоохранительные органы зафиксировали факт случившегося.

По словам Добрынина, сгорело два кроссовера, которые не принадлежали никому из сотрудников коллегии адвокатов.

"Это уже четвертый эпизод насильственных действий от сторонников Поклонской и противостояния "Матильде". В рамках этих действий правоохранительные, я считаю, лично зададут депутату Поклонской неприятные вопросы", - заявил он.

В широкий прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.