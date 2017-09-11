Будапешт недоволен украинским законом об образовании

Венгрия не будет поддерживать украинские инициативы на международной арене из-за принятого Киевом закона об образовании, передает РИА Новости со ссылкой на сайт венгерского МИД.

В сообщении говорится, что глава МИД Петер Сийярто вызвал посла Украины Любовь Непоп с целью лично сообщить ей о том, что этот закон — "стыд и позор".

Как отмечает пресс-секретарь ведомства Тамаш Менцер, по указанию Сийярто Венгрия будет препятствовать украинским международным инициативам до тех пор, пока в закон не будут внесены поправки.

Закон, о котором идет речь, был одобрен Верховной Радой в начале месяца. Он предполагает полный отказ от преподавания предметов на любых языках, кроме украинского, к 2020 году.

Сийярто уже критиковал этот закон из-за того, что он ударит по проживающим в Украине венграм. По его словам, Киев нарушает права меньшинств, лишая их права учиться на родном языке. Для страны, которая намерена сблизиться с Европой, это совершенно неприемлемо, отметил он.