Ураган «Ирма» утратил свою силу

Находясь над территорией штата Флорида, разрушительный ураган «Ирма» ослаб с максимальной пятой до первой категории мощности.

Как сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США, максимальная скорость ветра в районе урагана составляет 135 км/ч, а его эпицентр находится примерно в 40 км к северо-востоку от Тампы и в 30 км к северо-западу от Лейкленда.

Сейчас «Ирма» движется по западному полуострову Флориды в северо-западном направлении со скоростью примерно 24 км/ч. Метеорологи отмечают, что ураган неуклонно идет на спад.

Ураган «Ирма» обрушился на территорию острова Марко, штат Флорида, в воскресенье в 22.35. Через некоторое время категория опасности урагана снизилась с третьей до второй. При этом, находясь над странами Карибского бассейна Латинской Америки, «Ирма» достигала пятой категории.