В Сабирабадском районе перевернулся микроавтобус. Как сообщает АПА, ДТП было зарегистрировано на участке дороги, ведущей в центр Сабирабадского района.
В результате ДТП погибли 2 человека, еще 7 человек получили травмы.
В Сабирабадском районе перевернулся микроавтобус. Как сообщает АПА, ДТП было зарегистрировано на участке дороги, ведущей в центр Сабирабадского района.
В результате ДТП погибли 2 человека, еще 7 человек получили травмы.
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