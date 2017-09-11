МВД о громком убийстве отца и дочери

Пресс-служба МВД Азербайджана распространила информацию в связи с убийством отца и дочери в Абшеронском районе.

Согласно информации, 9 сентября около 23:00 в поселке Сулутепе Абшеронского района автомобиль марки «Мерседес», за рулем которого сидел неизвестный водитель, врезался в стоявший на обочине «ВАЗ 2107», принадлежащий жителю Баку Аллахверди Асадову. Затем водитель «Мерседеса» нанес стоявшим рядом с местом ДТП Асадову и его дочери Самире ножевые ранения. Асадов и его дочь скончались на месте.

В результате оперативных-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного следственного управления МВД, Абшеронского РУП, а также отдела полиции Кюрдамира задержан житель Баку Сахиб Гаджиев.