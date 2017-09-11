Синоптики обещают пасмурную погоду

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-22°, днем - 28-32° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем - 29-31° тепла.
Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-75%, днем - 45-50%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, до 14 сентября значительных изменений в погодных условиях на Абшеронском полуострове не ожидается, температура воздуха, близкая к климатической норме, благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.