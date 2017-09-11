Лавров: «США нарушают международное право в Сирии»

Военное присутствие США в Сирии нарушает международное право, но сложившейся возможностью для борьбы с терроризмом надо пользоваться. Об этом в понедельник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он также добавил, что ситуация с экстремистской группировкой «Джебхат ан-Нусра» в Сирии остается двусмысленной, группировку продолжают выводить из-под ударов.

Кроме того, говоря об участии других стран в разрешении конфликта, Лавров отметил, что в Москве считают, что Саудовская Аравия действительно настроена на урегулирование сирийского кризиса.