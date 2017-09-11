МИД Ирана о встрече Алиева, Путина и Роухани

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасыми заявил на пресс-конференции в понедельник, что на запланированном на текущий год саммите президентов Азербайджана, России и Ирана в Тегеране стороны обсудят региональные и международные вопросы.

"Особое внимание будет уделено развитию связей Иран-Азербайджан, Иран-Россия и Азербайджан-Россия. На встрече будут обсуждены перспективы сотрудничества в сферах, в которых страны контактируют более тесно. Также ожидается, что на саммите президенты трех стран будут обсуждать региональные и международные вопросы", — приводит слова Гасыми РИА Новости.