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Порошенко: «Саакашвили должен быть наказан»

 

Президент Украины Петр Порошенко назвал преступлением инцидент на украино-польской границе с участием бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. Как передает УНИАН, об этом Порошенко сказал во время совещания по вопросам развития сельской медицины.

«Совершено преступление, потому что есть конституционный принцип неприкосновенности государственной границы. Это вопрос национальной безопасности государства, и мне все равно, кто нарушает государственную границу – боевики на востоке или политиканы на западе, должна быть абсолютно четкая и юридическая ответственность», - подчеркнул президент.

Инцидент на украино-польской границе в пункте пропуска «Шегини» с участием Михаила Саакашвили не требует никаких политических комментариев,заявил Петр Порошенко.

«Мне все равно, кто именно нарушает государственную границу, - за это должно быть наказание, согласно украинскому законодательству», - отметил президент на своей странице в Twitter.

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