Израильская компания ImageSat, которая управляет спутником наблюдения Eros-B, опубликовала снимки, на которых видны результаты авиаудара, нанесенного 7 сентября израильскими ВВС по объектам на сирийской территории израильскими ВВС. Сирийская оппозиция и западные эксперты утверждали, что на этих объектах разрабатывалось и производилось химическое и биологическое оружие.

Как отмечает The Times of Israel, на опубликованных спутниковых фотографиях видно, что здания, ставшие целью при авиаударе, по-прежнему стоят, но их крыши разрушены, как и все кругом.

На одной из фотографий видно, что разрушенный объект в окрестностях города Масяф провинции Хама расположен неподалеку от места, где сирийцы строят завод по производству ракет класса "земля - земля", а также базы Хмеймим, на которой установлен российский ЗРК С-400. В обоих случаях расстояние не превышает 15 км.

Напомним, атака 7 сентября стала первой со стороны Израиля после установления в июле перемирия на юге страны. Командование сирийской армии сообщило, что израильские самолеты выпустили несколько ракет по территории Сирии из воздушного пространства Ливана. Двое военнослужащих были убиты.

Одним из первых об авиаударе рассказал в Twitter эксперт-арабист Чарльз Листер. Он писал, что Израиль разрушил "сирийское предприятие "Аль-Тала", вовлеченное в программу по созданию химического оружия SSRC, в результате авиаудара к востоку от Масьяфа, провинция Хама".

По состоянию на 10 сентября ни Организация Объединенных Наций, ни Россия не сделали никаких заявлений по поводу ракетного удара по военному объекту около Масьяфа. При этом Дамаск обращался к Генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом осудить атаку. Официальный Израиль также воздерживается от комментариев.

За последние пять лет Израиль совершил десятки авианалетов на сирийские объекты, хотя редко признает конкретные атаки. Правительство страны настаивает на том, что вмешивается, только когда нарушена одна из "красных линий". Это понятие включает в себя нарушение суверенитета Израиля путем преднамеренных или случайных нападений в районе Голанских высот, попытки передать передовое оружие "Хезболлах" и другие угрозы. Аналитики полагают, что целью атаки 7 сентября было предотвращение попадания высокоточных ракет боевикам "Хезболлах".

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман 7 сентября, комментируя информацию иностранных СМИ об авиаударе израильских ВВС по сирийскому военному заводу, заявил, что в Сирии каждый день что-то взрывается и кто-то гибнет.

"Это внутрисирийские проблемы", - сказал он, подчеркнув, что Израиль не ищет авантюр и ему не нужна война с Сирией.

"Вместе с тем мы твердо намерены не дать нашим врагам возможности и даже намека на возможность нанести ущерб безопасности Израиля и его жителей. Мы сделаем все, чтобы предотвратить создание шиитского коридора между Тегераном и Дамаском", - заявил Либерман.