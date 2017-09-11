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Российские ВВС атаковали беженцев в Сирии Десятки погибших

 

По меньшей мере 34 человека погибли в результате удара, нанесенного российскими ВВС по переправе через Евфрат, расположенной недалеко от города Дэйр эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщает newsru.co.il со ссылкой на правозащитную организацию The Syrian Observatory for Human Rights.

По сведениям правозащитников, все погибшие – мирные жители, бежавшие из зоны военных действий. Среди жертв бомбардировки – девять детей. Число жертв может увеличиться, поскольку река выносит на берег все новые тела, сообщает сайт "Аль-Баваба".

Национальная принадлежность атаковавших была установлена на основе типов самолетов и использованных боеприпасов. Во время атаки на переправе находилось около 40 плавсредств, направлявшихся на восточный берег Евфрата.

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