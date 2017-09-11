У Саакашвили украли паспорт

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что неизвестные, которые обыскивали автобус, украли его паспорт.

«На границе сказали, что мой паспорт брать не будут, заявление на защиту тоже отказались брать. И люди внесли меня на руках в Украину. Я держал паспорт в автобусе, пришла полиция и украла мой паспорт», — заявил Саакашвили в комментарии журналистам во Львове.

Он подчеркнул, что находится в Украине абсолютно легально. Он также добавил, что пограничники отказывали брать у него паспорт, а также принимать заявление.

Также политик прокомментировал заявление Порошенко о том, что у него было полтора месяца, чтобы оспорить его указ.