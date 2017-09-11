В ООН назвали операцию против рохинджа этнической чисткой

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн назвал конфликт между властями Мьянмы и мусульманами рохинджа «книжным примером этнической чистки». Об этом он заявил в понедельник, 11 сентября, выступая на 36-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) в Женеве, передает BBC News.

«Я призываю правительство Мьянмы прекратить жестокие военные операции, признать все имевшие место нарушения и прекратить последовательную и широко распространенную дискриминацию по отношению к представителям народности рохинджа», — заявил он.

Ситуация в Мьянме обострилась после того, как 25 августа повстанцы атаковали несколько постов полиции и армейских баз правительства. Затем начались ожесточенные столкновения, жертвами которых стали, по меньшей мере, 400 человек.