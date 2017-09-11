В Ширакской области 10 сентября произошло ЧП с участием военнослужащих 102-ой российской военной базы.

Во дворе одного из зданий по улице Алабяна города Гюмри примерно в 23։30 произошла потасовка между группой граждан, в результате которой один человек получил телесные повреждения.

Как передает Shamshyan.com, полицейские заметили потасовку и подошли к месту ЧП. На земле они увидели избитого гражданина, троим удалось скрыться с места происшествия.

Стражи порядка доставили пострадавшего в медцентр города Гюмри. Им оказался 26-летний россиянин Юрий Николаев. Последний «получил черепно-мозговую травму (под вопросом), ушиб глазницы, ссадины на коленях».

Полицейские выяснили, что ссора вспыхнула между гражданами России: 23-летним Владиславом Красовским, 22-летним Виктором Юдиным, 26-летним Нурсултаном Гизатулаевым и 26-летним Юрием Николаевым. Последний и получил телесные повреждения.