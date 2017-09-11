У «Нефтчи» новый главный тренер

Назначен новый главный тренер футбольного клуба «Нефтчи». Им стал Тарлан Ахмедов.

Контракт с 45-летним специалистом заключен до конца сезона. Сегодня Тарлан Ахмедов проведет с командой первую тренировку.

Тарлан Ахмедов играл за «Нефтчи» в 1989-1991, 1998-2002 годах. Защитник забил 6 голов в 117 играх. В 1999 году выиграл Кубок страны и был назван лучшим футболистом Азербайджана. За сборную Азербайджана провел 75 матчей.

В 2011-2013-х годах работал помощником главного тренера в «Нефтчи». Дважды выиграл с бакинским клубом чемпионский титул (2012, 2013), один раз – Кубок (2013).

В прошлом году Тарлан Ахмедов возглавлял испытывавший серьезные финансовые трудности АЗАЛ.