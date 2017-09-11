В Кремле назвали инцидент с Саакашвили «политической клоунадой»

В Кремле назвали инцидент с Михаилом Саакашвили «политической клоунадой».

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает, что происходящее в Украине с экс-президентом Грузии и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили относится к категории курьезных вопросов и является политической клоунадой.

«Знаете, на повестке дня Кремля очень много серьезных вопросов, за которыми надо следить. Вот чем мы и занимаемся. Не думаю, что этот вопрос (о Саакашвили) относится к категории серьезных. Скорее, это тема курьезных вопросов и относящихся ближе к категории политической клоунады», — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Москве за делом Саакашвили, за его перемещением через границу, сообщает РИА Новости.