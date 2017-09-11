Путин: Россия вышла из кризиса

Экономика России вышла из кризиса и набирает обороты, граждане и бизнес будут постепенно ощущать позитивные изменения, и нужно сделать все для того, чтобы эту динамику сохранить. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

"Российская экономика из кризиса вышла, набирает обороты, и нам в этих условиях нужно сделать все для того, чтобы эту динамику сохранить", - заметил президент.

Путин отметил, что эта динамика "дает результаты постепенно": "И участники экономической деятельности, и граждане постепенно будут ощущать позитивные факторы, происходящие в экономике".