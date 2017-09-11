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Покушение на полицейского генерала в Афганистане: есть погибшие

 

Покушение совершено на командующего восточной полицейской зоной Афганистана Аюба Хусайнхела, сообщает в понедельник телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-службу губернатора провинции Нангархар.

Согласно информации, в ходе нападение на высокопоставленного полицейского погибли пять человек, в том числе женщина и ребенок. При этом сам он выжил.

Сообщается, что машина, в которой ехал генерал Хусайнхел, была подорвана на территории уезда Бихсуд. Взрывное устройство было установлено под мостом, по которому проезжал полицейский начальник.

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