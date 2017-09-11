Посол Израиля о помиловании Лапшина

«Израиль приветствует распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании блогера Александра Лапшина», - сказал журналистам посол Израиля в Азербайджане Дан Став.
Посол также сказал, что Израиль выступает за мирное решение нагорно-карабахского конфликта и поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ.
«Как и ранее заявлялось, Израиль поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и усилия Минской группы ОБСЕ и признает территориальную целостность Азербайджана», - заявил дипломат.
Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о помиловании гражданина Израиля Александра Лапшина.