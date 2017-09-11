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Брат Шахмара Мовсумова рассказал о многомиллионных кредитах и залогах По следам наших выступлений

Автор: Отдел информации 

На прошлой неделе haqqin.az сообщал о 100-миллионном кредите, который бизнесмен Шахин Мовсумов (брат главы Госнефтефонда Шахмара Мовсумова) взял в ЗАО Bank Standard.

В информации агентства Report говорилось о том, что многомиллионный кредит был предоставлен бизнесмену на беззалоговой основе. Позже Bank Standard был объявлен банкротом, и у него отозвали лицензию.

В редакцию haqqin.az поступило заявление AS Group Investment, на которую и был оформлен многомиллионный кредит. Данная компания была учреждена в 2003 году Шахином Мовсумовым.

AS Group Investment позиционирует себя как холдинг, «реализующий комплексные проекты в государственном и частном секторе, а также вносящий вклад в развитие страны и создание новых рабочих мест».

В заявлении компании говорится, что, согласно законодательству страны, ни один банк не предоставляет беззалоговые кредиты. В то же время кредиты, предоставленные со стороны Bank Standard AS Group Investment, составляют не 100 миллионов, а 77,75 миллиона манатов.

«Для получения кредита в качестве залога были оставлены земельные участки и квартиры, принадлежащие как компании, так и самому бизнесмену. Стоимость заложенной недвижимости в разы превышает сумму взятого кредита», - говорится в заявлении AS Group Investment.

В компании отметили, что помимо Bank Standard были взяты кредиты еще в трех банках. Полученные средства были направлены на реализацию крупных проектов. В то же время активы АS Group Investment в разы превышают сумму взятых компанией кредитов.

«В настоящее время на проектах АS Group Investment работают свыше 2 тысяч человек. Последний проект компании - Abşeron AqroPark, расположенный на территории в 200 га в поселке Говсаны», - говорится в заявлении.

AS Group Investment является крупнейшей девелоперской компанией в регионе и имеет представительства в Грузии, Узбекистане, России и Украине.

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