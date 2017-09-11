Антонио Конте: «Я очень хорошо знаю многих игроков «Карабаха»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте провел пресс-конференцию перед завтрашней игрой 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Карабаха».

Говоря об азербайджанской команде, итальянский специалист сказал следующее:

«Мы будем играть с хорошей командой. Я очень хорошо знаю многих игроков «Карабаха», так как они играют за свою сборную», - заявил Конте.

Напомним, что Конте руководил сборной Италии, когда она встречалась с Азербайджаном в отборочном турнире чемпионата Европы-2016. В Палермо итальянцы выиграли со счетом 2:1, а в Баку победили с результатом 3:1.

Матч «Челси» - «Карабах» состоится завтра на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45 по бакинскому времени.