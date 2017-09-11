Баку не проведет турнир претендентов по шахматам

Турнир претендентов на шахматную мировую корону пройдет в Берлине с 10 по 28 марта. Об этом сегодня официально проинформировала компания World Chess, владеющая эксклюзивными правами на организацию соревнования.

Как ранее сообщал haqqin.az, по словам президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова, среди претендентов на проведение соревнования были также Баку и Лондон.

Но в итоге был выбран Берлин.

«Германия - страна, в которой шахматы популярны невероятно: более 23 процентов жителей страны регулярно играют в шахматы, и это особенно ощущается в Берлине. Очень приятно, что мы приходим в город, для которого этот турнир - событие года!» - отмечает глава World Chess Илья Мерензон.

В турнире, состоящем из 14 туров, примут участие восемь ведущих гроссмейстеров мира. Помимо россиянина Сергея Карякина, который гарантировал себе путевку в турнир претендентов-2018, став вице-чемпионом мира, в нем будут участвовать два игрока с наивысшим рейтингом ФИДЕ, два лучших шахматиста по итогам Гран-при, финалисты проходящего в эти дни в Тбилиси Кубка мира, а также номинант организаторов, компании World Chess. Победитель сразится в чемпионском матче с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Минимальный призовой фонд претендентского турнира — 420 тысяч евро. В этом году впервые призовой фонд будет увеличен за счет 10% от продаж онлайн-билетов на турнир.

Турнир претендентов пройдет в центре Берлина, на площадке, специально подготовленной для шахматного матча.

«Мы продолжаем организовывать захватывающие шахматные турниры в мировых столицах. Шахматная федерация Германии — одна из самых больших в мире, и мы предлагаем любителям шахмат в этой стране возможность посмотреть на драматичный турнир претендентов вживую — редкая возможность!», — говорит Георгиус Макрополус, вице-президент ФИДЕ.

Очень хочется верить, что в турнире претендентов будет представлен и Азербайджан. Наши гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов успешно выступают в Гран-при ФИДЕ, и по итогам четырех этапов кто-то из них может занять одно из двух первых мест, дающих право сыграть в турнире претендентов.

Кроме того, и Мамедъяров, и Раджабов, неудачно выступившие на Кубке мира в Тбилиси (оба проиграли в 1/32 финала), в списке кандидатов на получение приглашения от организаторов. Азербайджанские шахматисты трижды участвовали в турнирах претендентов. В 2011 году в Казани выступали Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров. Оба проиграли в четвертьфиналах. В 2013 году за право сыграть в чемпионском матче боролся Раджабов. Двукруговой турнир, организатором которого была азербайджанская сторона, проходил в Лондоне и завершился фиаско для Теймура – 4 очка в 14 партиях и последнее 8-е место. В 2014 году в Ханты-Мансийске в кандидатском турнире участвовал Мамедъяров, который сыграл значительно лучше, набрав 7 очков и заняв 4-е место среди восьми участников.

Последний турнир претендентов прошел в марте 2016 года в Москве без участия азербайджанских шахматистов, а победителем стал Карякин.