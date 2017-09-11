Два пассажирских поезда столкнулись в Швейцарии в районе населенного пункта Андерматт.
Как сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на полицию, около 30 человек пострадали в результате инцидента.
Два пассажирских поезда столкнулись в Швейцарии в районе населенного пункта Андерматт.
Как сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на полицию, около 30 человек пострадали в результате инцидента.
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